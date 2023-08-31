Али Балоев – казахстанский боксер, выступающий в первом тяжелом весе. Его профессиональная карьера началась в 2017 году и сразу отметилась успехами. В 2018 в Остине (США) Балоев завоевал титул молодежного чемпиона Северной Америки по версии NABF Junior, сразив более опытного бойца в 1-м раунде. После этого последовала череда побед и единственное поражение, что подняло его личный рекорд до 12-1-0.

Казахстанская школа бокса стремительно завоевывает признание в мировом спорте. Балоев, не скрывая гордости, рассказывает, что делает наших бойцов особенными:

«Одной из ключевых особенностей наших боксеров, включая меня, является высокий профессионализм к своему делу, менталитет и воспитание. Мы учимся у лучших тренеров. Кроме того, важной частью нашего успеха можно считать психологическое и эмоциональное состояние – способность сохранять спокойствие и концентрацию в решающие моменты».

Но нельзя останавливаться на достигнутом. Чтобы поднять казахстанский бокс на новый уровень, по словам спортсмена, нужно работать в трех направлениях:

«Во-первых, продолжать инвестировать в инфраструктуру и обеспечивать спортсменов современными условиями для тренировок. Во-вторых, проводить больше международных турниров и мероприятий, создать внутреннюю площадку для развития боксеров. В-третьих, активно развивать молодежные программы и детские секции, чтобы привлекать молодых талантов с раннего возраста и воспитывать будущих чемпионов».

Сотрудничество с беттинг-компанией Балоев считает верным шагом в сторону развития своей карьеры и профессионального бокса в Казахстане.

«Решение сотрудничать с Parimatch было обдуманным. Parimatch – одна из лидирующих компаний, которая поддерживает спорт и спортсменов. Я надеюсь, что партнерство позволит мне вырасти профессионально, расширить мою аудиторию и откроет новые возможности для взаимодействия с любителями бокса через различные инициативы. В сентябре мой следующий бой. Я нацелен лишь на победу и с поддержкой нового партнера, а также моих болельщиков, обязательно привезу пояс WBO домой!».

Компания Parimatch в лице менеджера по спонсорству Виктории Андреевой сообщает:

«Мы рады сотрудничать с таким талантливым и целеустремленным бойцом, как Али Балоев. Как и наш бренд, он всегда заряжен побеждать и разжигать в болельщиках любовь к спорту. Впереди нас ждут интересные проекты, а пока мы призываем казахстанцев поддержать Али в титульном бою 10 сентября».

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».