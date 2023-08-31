20 тонн одежды сгорели на трассе в ЗКО

Пожар произошёл 28 августа около 17:00 на 311-м километре трассы Самара — Шымкент. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на дороге горел полуприцеп с одеждой. Позже огонь перешёл на сухую траву. Сгорели три гектара.

По приблизительным данным, вес товара составил около 20 тонн. За рулём фуры находился 25-летний гражданин Кыргызстана. А направлялся он в Москву.

Полностью ликвидировать пожар удалось около 22:00. На месте работали 14 сотрудников ДЧС. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Причины и обстоятельства пожара выясняют специалисты.

Фото Медета Медресова

