Иллюстративное фото из архива "МГ" "Предлагается оставить в Уголовном кодексе нарушение медицинским работником порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации только при условии, если оно повлекло тяжкие последствия либо совершено должностным лицом. Одновременно предлагается перенести в Административный кодекс такие же деяния, если они не повлекли тяжких последствий и не совершены должностным лицом. Также на рассмотрение Сената вносится норма, которая устанавливает, что для возбуждения уголовного дела по врачебным правонарушениям к заявлению необходимо будет приложить соответствующие акты проверок и ревизии, проведенные уполномоченным государственным органом", - сказал Серик Бектурганов. Он отметил, что сейчас такого правила нет, поэтому при любом заявлении на действия врачей сразу возбуждается уголовное дело, что обязательно влечет за собой проведение различных экспертиз, допросов подозреваемых и опросов свидетелей, изъятие материалов и другие следственные мероприятия. "Это не только перегружает следственный аппарат, но и парализует работу врачей и создает вокруг них атмосферу подозрительности и недоверия. При этом из всех дел, возбужденных только на основании одного заявления, до суда доходит лишь очень небольшая часть", - добавил депутат. Сенаторы с новыми предложениями вернули в Мажилис Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. Пересмотреть наказания за врачебные ошибки поручил Президент Касым-Жомарт Токаев 27 мая. "Совсем недавно любые упоминания о казахстанской медицине вызывали сплошной поток негатива. Нередки были факты незаконного, несправедливого уголовного преследования за так называемые врачебные ошибки. Нужно эту практику пересмотреть, на мой взгляд. В частности, критически проанализировать целесообразность уголовной ответственности, причем непременной уголовной ответственности медработников за так называемое ненадлежащее исполнение своих обязанностей", - сказал ранее Глава государства на заседании Нацсовета общественного доверия.