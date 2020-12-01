Автомобили популярной в мире марки Volkswagen уже давно полюбились казахстанцам за высокое качество, комфорт, стильный дизайн и многое другое. Новый модельный ряд седанов, представленный в автосалоне известной в Атырау компании «Volkswagen Centre Atyrau», уникален по дизайну, комплектации и техническим характеристикам. Что же изменилось в автомобилях? Предлагаем рассмотреть каждый по отдельности.Новыйпредлагается в четырех вариантах исполненияДизайн автомобиля изменился полностью: линии кузова более стремительны и элегантны, увеличились габариты, а новый кузов лифтбек расширяет возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов. Увеличился также объем багажника на 70 литров - с прежних 460 до 530 литров.Помимо этого, оптика нового Polo также полностью изменилась. Галогеновые фары и фонари поменялись на светодиодные. Экстерьер передней части отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. Под капотом двигатели на выбор: объем 1.6 и мощностью 110 л.с., а также 1.4 мощностью 125 л.с. Силовые агрегаты мощностью 110 лошадиных сил идут в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Помимо этого двигатель в 110 лошадок также можно оснастить 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а 125-сильный мотор идет в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. Салон автомобиля стал еще более просторным и комфортным. Сохранив отличную эргономику, Polo предлагает в салоне новые технические решения: мультимедийную систему с поддержкой App-Connect и сенсорным экраном с диагональю 6.5 или 8.25 дюйма, цифровую приборную панель Active Info Display, систему бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY, а также обогрев задних сидений и рулевого колеса.также обновился и доступен в комплектаций:Автомобиль предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор:150 и 190 лошадиных сил. Оба силовых агрегата доступны с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.Экстерьер нового Passat снабжен модернизированной решеткой радиатора, новым передним бампером и задним диффузором. У модели совершенно новая система головного освещения со светодиодными фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами с функцией подсветки поворотов. Интерьер автомобиля также усовершенствован по последнему слову техники: цифровая панель приборов Active Info Display 10.25 дюйма, навигационная система Discover Pro с экраном 9.2 дюйма. Благодаря новой информационной платформе MIB3, функционал cистемы мультимедиа расширился. К примеру, ее функциями можно управлять с помощью жестов, не касаясь экрана. Также в правой части дисплея выделена зона для меню быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям. Кроме того, новое поколение модели Passat предлагает клиентам широкий набор функционального оборудования для повышения комфорта водителя: боковые зеркала с электроприводом и подогревом, функция обогрева форсунок омывателя лобового стекла, система помощи при начале движения на подъеме, круиз-контроль с ограничителем скорости, система «старт-стоп», подвеска для плохих дорог с усиленными стойками амортизатора и многое другое. К тому же Passat имеет все современные системы безопасности. Каждая из версий оборудована ESP, креплением Isofix для установки сзади двух детских кресел и другим необходимым оборудованием.Еще одна обновленная модель -седьмого поколения - представлена также в трех комплектацияхСедан смотрится крупно и солидно, в том числе благодаря красивой купеобразной линии крыши, пухлым бамперам и вытянутой вперед передней частью с широкой радиаторной решеткойМодель предлагается с двумя бензиновыми двигателями – мощностью 110 и 150 лошадиных сил в паре с 5 ступенчатой механической и 6 ступенчатой автоматической коробкой передач , а также двигателем в 150 лошадиных сил в паре с 6 -ступенчатой автоматической коробкой передач. Как и предыдущие представители Volkswagen, Jetta достойно оснащена с точки зрения безопасности, ко всему прочему имеет систему оповещения экстренных служб «Эра Глонасс».Интерьер автомобиля тоже не уступает по комфорту и стильности. Первое, что бросается в глаза - это удобное, шикарное мультифункциональное рулевое колесо с прямоугольным срезом внизу, как у гоночных моделей. Автолюбители также оценят функциональное оборудование: кондиционер, мультимедийную систему с 6.5-дюймовым дисплеем, функцию App-Connect, функцию управления ближним светом фар Coming/Leaving Home, круиз-контроль, электростеклоподъемники спереди и сзади, подогрев передних сидений, форсунки стеклоомывателей лобового стекла с электрообогревом, дополнительную защиту двигателя снизу и многое другое.Каждая из представленных моделей придется по душе представителям сильного и прекрасного пола. Автомобили вы можете приобрести за наличный, безналичный расчет, а также по программе автокредитования с первоначальным взносом от 10% через партнеров компании – банки Евразийский и Сбербанк.