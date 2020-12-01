Мужчина упал с высоты 15 метров, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске строительство концертного зала на 900 мест закончат в следующем году Трагедия произошла 30 ноября в 15.05. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с высоты 15 метров упал рабочий. От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте. - Начато досудебное расследование по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - отметили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО уточнили, что мужчина умер до приезда скорой помощи. Стоит отметить, что ход строительства концертного зала неделю назад проверил аким области Гали Искалиев. Возведением объекта культуры в микрорайоне имени Кадыра Мырза Али занимается ТОО "Альтаир". Звуковое оборудование заказали из Германии, а световое - из Франции. Здание будет выполнено в классическом стиле. Строительство планируется завершить в третьей декаде 2021 года.  