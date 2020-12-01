– На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 444 человека, среди которых 912 ребенка. 232 казахстанца находятся в тяжелом состоянии, состояние 30 человек врачи оценивают как крайне тяжелое, 31 человек находится на аппаратах ИВЛ. На 1 декабря зарегистрировано 38 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, - сообщили в МВК РК.

Как сообщили в межведомственной комиссии РК по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в стране выявлено еще 689 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 39 из которых в ЗКО. Таким образом, в стране подтверждено 132 348 случаев, 8077 из них в Западно-Казахстанской области. Из общего количества заболевших 116 863 человек выздоровели.