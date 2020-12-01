Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 20 ноября в 23.30 в доме по улице Январцевская. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, во время словесной ссоры 51-летний мужчина нанес ножевые ранения 48-летнему оппоненту. – Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение областной многопрофильной больницы. Однако 26 ноября мужчина скончался. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили в полиции.