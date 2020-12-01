ВИЧ и СПИД называли чумой 21 века до тех пор, пока она не была изучена. Но инфекция остается одной из самых разрушительных эпидемией в истории человечества. Впервые это заболевание было выявлено в 1981 году в США, а в наши дни заражение идет повсеместное.

В 1981 году в Сан-Франциско за врачебной помощью обратился молодой гомосексуалист с сильной грибковой инфекцией, на которую иммунная система его организма никак не реагировала. Вскоре после этого у него развилась пневмония. Примерно в то же время дерматолог из Нью-Йорка в течение одной недели столкнулся с двумя случаями саркомы, оба случая - у молодых мужчин-гомосексуалистов. Только в 1982 году вирус получил название ВИЧ. Кто первым дал ему это название, неизвестно. По последним данным, сейчас в мире насчитываются более 38 млн человек с положительным ВИЧ-статусом, ежегодно этой инфекцией заражаются более двух миллионов человек. На сегодняшний день чума XXI века унесла жизнь более 33 млн человек по всему миру.

В ЗКО исследования на ВИЧ-инфекцию проводится в двух медицинских учреждениях - в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и в областном центре крови.

Иллюстративное фото из архива "МГ"Согласно статистике, в Казахстане живут более 30 тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом. По данным центра по профилактике и борьбе со СПИД, в ЗКО с 1996 года зарегистрирован 761 случай заражения опасной инфекцией, в 498 случаях ВИЧ-инфекцию подхватили мужчины, в 263 случаях - женщины, а в восьми случаях - дети. К великому сожалению, ежегодно отмечается рост числа заболевших, если в 2018 году ВИЧ/СПИД выявили у 43 человек, то в 2019 году эта цифра достигла 69 случаев. Специалисты связывают это с тем, что в последнее время появились синтетические наркотики.Ангелина (имя изменено по просьбе девушки) рассказывает, что росла обычным ребенком, в обычной семье со средним достатком, окончила школу, поступила в вуз. О том, как она заразилась ВИЧ, девушка говорить отказалась, статус подтвердили в возрасте 24 лет, когда справка потребовалась для лечения в больнице, и вот уже 9 лет Ангелина живет с этой болезнью. – Мой мир рухнул в тот момент, когда я получила результаты анализа на ВИЧ, все вокруг стало черно-белым, голоса слышались как будто издалека, в голове сразу возникли мысли о суициде. Я была уверена, что у меня нет будущего, лучше умереть, что быть изгоем. Но, оказывается, убить себя не так-то уж и просто, я оборвала все связи, закрылась дома и долго оставалась один на один с болезнью, потеряла счет во времени, похудела на 12 кг, проклинала весь мир и саму себя. Выйти из этого состояния мне помог тот человек, "благодаря" кому я оказалась в этой ситуации, - рассказывает Ангелина. По словам девушки, ее жизнь изменилась после приобретенного диагноза. ВИЧ скорректировал ее планы, из ее жизни отсеялись лишние люди, поменялись взгляды и ценности. – Живу как все обычные люди, стараюсь ни в чем себя не ограничивать, правильно питаюсь, занимаюсь спортом. Ежедневно принимаю лекарства, да и за здоровьем приходится следить тщательнее, чем все остальные. Я стала любить жизнь еще больше, научилась ценить каждый момент. Смерть? Она может настигнуть нас в любой момент, и если человеку суждено, то он умрет и от кирпича, который может случайно упасть на голову. Что касается мнения общества, то всем рты не заткнешь, люди говорили, говорят и будут говорить. Заболевание передается только через кровь и половым путем, поэтому я не представляю опасность окружающим. Многим и вовсе не обязательно знать о моем ВИЧ-статусе. Меньше знаешь - крепче спишь, - заключила девушка.В областном центре по профилактике и борьбе со СПИД рассказали, что люди узнают о своем положительном ВИЧ-статусе от врача-эпидемиолога. – Люди по-разному воспринимают свой диагноз, кто-то очень эмоционально себя ведет, начинает плакать, кто-то более спокойно. Как вам известно, большинство заразившихся являются из группы риска, поэтому встречаются и такие, которые не удивляются своему диагнозу. Дальше уже идет командная работа, проводится эпидрасследование, врачи выясняют пути заражения. На начальном этапе очень тяжело объяснить человеку, что с этим заболеванием можно жить, работать и развиваться, его очень сложно успокоить. Дальше переходим в следующий этап, говорим ему о необходимости своевременно принимать препараты, которые могут улучшить качество его жизни. Медицина не стоит на одном месте, создаются новые сильнейшие препараты. От этой болезни никто не застрахован, - говорит психолог центра по профилактике и борьбе со СПИД Карлыгаш Токсанова. Заведующая лечебно-профилактическим отделам центра Жанша Нурушева говорит, что врачи-эпидемиологи стараются подобрать индивидуальный подход к каждому пациенту. – На первом этапе мы стараемся говорить немного, потому что человек нас не слышит или не хочет слышать. Но в дальнейшем говорим, что со СПИД жить можно, что миллионы людей с этим живут. К каждому стараемся подобрать подход, назначаем лечение, знакомим с препаратами, которые пациент должен принимать. Если 10 лет назад люди не охотно шли на лечение, не соглашались, то сейчас ситуация другая. Большинство пациентов идут навстречу, но встречаются такие, которые пишут отказ, не хотят лечиться, с ними мы все равно работаем, - говорит Жанша Нурушева. Специалисты отмечают, что каждый желающий может анонимно обследоваться на наличие ВИЧ-инфекции с помощью экспресс-теста, при этом у него не будут запрашивать документы, удостоверяющие личность. Если анализы покажут положительный результат, то на условиях конфиденциальности проводится обследование методом иммуноферментного анализа (ИФА). Здесь человек уже должен будет предоставить документ, удостоверяющий личность. При положительном результате проводится еще один дополнительный анализ, сыворотка крови отправляется в Алматы для более тщательного изучения. Если статус все же подтверждается, то с пациентом проводится беседа, оказывается психологическая помощь, с его согласия ставят на диспансерный учет и назначается лечение.За прошедший год в области умерли 27 человек с положительным ВИЧ-статусом, в 2018 году - 23, в 2017 - 22. Но говорить, что все они умерли от этой болезни - не верно, у большинства были сопутствующие заболевания, кто-то погиб от несчастных случаев. В среднем лечение одного пациента обходится в 500 тысяч тенге в год. – Пациенту назначается трехкомпонентная антиретровирусная пожизненная терапия. Это высокоэффективная терапия состоит как минимум из трех препаратов. ВИЧ-инфицированные получают лечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. При непрерывном лечении отмечается эффективность терапии, восстанавливаются иммунные клетки, снижается вирусная нагрузка, улучшается качество жизни. Средняя продолжительность жизни при высокой приверженности к лечению в среднем составляет 15 лет и выше, - рассказали в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.Лечение от ВИЧ-СПИДа является пожизненным и прерывать его нельзя. Назначенные препараты выдаются пациентам раз в месяц или раз в три месяца. – Каждый день они не приходят. Раз в три месяца препараты выдаются таким пациентам, которые ответственно относятся к лечению, не пропускают прием лекарств и привержены к лечению. А те, кто вызывает подозрение, приходят каждый месяц, - говорит руководитель центра Алмагуль Мантакова. Как выяснилось, начиная с 1990 года 103 женщины с положительным ВИЧ-статусов смогли родить детей, в трех случаях, к сожалению, вирус передался и детям. – В большинстве случаев женщины с положительным ВИЧ-статусом рожают совершенно здоровых детей. При полном профилактическом ведении пациентки, при регулярном лечении во время беременности это вполне реально. После родов ребенок также должен принимать препараты. В таких случаях риск передачи инфекции от матери к ребенку снижается до 99%. За последние три года у женщин с положительным ВИЧ-статусом рождались здоровые дети. В 2010 и в 2017 годах были два случая, когда дети появились на свет ВИЧ-инфицированными. Тогда женщины не встали на учет по беременности в женской консультации, инфекция выявилась во время родов. Во время беременности женщина два раза должна сдать анализы на ВИЧ/СПИД, а если в обменной карте нет записей, то акушер-гинеколог во время схваток проводит экспресс-тест. Если результат положительный, то берется анализ на ИФА. Мы выезжаем на место и даем роженице препарат, который она должна немедленно принять, а после родов и ребенку нужно дать лекарство, - рассказала Жанша Нурушева.