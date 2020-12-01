Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 30 ноября в стоматологии, расположенной в микрорайоне Строитель. Как сообщил и.о. начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев, поступила информация о том, что в городскую многопрофильную больницу доставлена 31-летняя женщина, которая получила ожоги при неизвестных обстоятельствах. При этом сообщения о пожаре не было, служба пожаротушения на место не выезжала. - На место происшествия выезжали сотрудники управления ЧС Уральска. Со слов владельца стоматологии, выяснено, что пострадавшая получила ожоги при уборке помещения стоматологии при неизвестных обстоятельствах и от неизвестных веществ. Для выяснения причины и обстоятельства материал передан в Управление полиции города Уральск ДП ЗКО, - рассказал Мереке Жумагалиев. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что пострадавшая поступила с 80% ожогами тела. В тот же день от полученных травм женщина скончалась в реанимационном отделении не приходя в сознание. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, по делу назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование по части 2 статьи 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".