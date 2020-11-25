Умер Диего Марадона

В конце октября Марадона был доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования. Сообщалось, что он перенес операцию на мозге. Его выписали 12 ноября. Он умер у себя дома в результате сердечного приступа, заявили представители его семьи и коллеги. Знаменитому футболисту было 60 лет. Диего Армандо Марадона – аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1986 года. Вице-чемпион мира 1990 года. Лучший футболист XX века по итогам голосования на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6% голосов. Марадона является автором гола в ворота сборной Англии, получившего название "Гол столетия", и признанного лучшим голом в истории чемпионатов мира; в той же игре забил мяч рукой, этот случай известен как "Рука Бога". После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. В 2008-2010 годах Марадона был главным тренером сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.