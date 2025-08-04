Президент выразил его семье соболезнования.

Казахстанский космонавт Талгат Мусабаев умер на 75-м году жизни. Он трижды летал в космос: в 1994, 1998 и 2001 годах. Всего побывал в открытом космосе 43 часа 46 минут. Талгат Мусабаев удостоен звания Народный Герой Казахстана, генерал-лейтенант авиации Республики Казахстан, доктор технических наук. Возглавлял Национальное космическое агентство РК (2007-2016) и был депутатом Сената Парламента Республики Казахстан (2017-2023).

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким летчика-космонавта.

– Талгат Амангельдиевич – герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний. Светлый образ Талгата Амангельдиевича, пользовавшегося неизменным уважением в обществе за профессионализм и активную гражданскую позицию, навсегда останется в наших сердцах, – говорится в телеграмме.







