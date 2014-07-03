Велопробег стартует с Дворца бракосочетания, что находится в мкр. Кунаева,в 8.30 утра. Финиш – на площади им. Абая. По окончании велопробега на площади состоится награждение участников по номинациям.- Всех желающих просим к 8 часам подойти ко Дворцу и пройти регистрацию. Хотелось бы, чтобы это был действительно массовый пробег, - сообщили в пресс-службе. К слову, уже сейчас в пробеге намерены участвовать сотни людей, которые первыми изъявили желание поддержать проект.