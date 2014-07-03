С начала текущего года в Актюбинской области возбуждено 31 уголовное дело по фактам хищения нефти. Общий объем незаконного оборота нефти только по данным делам составил 190 миллионов тенге. Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на прокуратуру области. По данным 2-го управления прокуратуры, из возбужденных в этом году уголовных дел 10 направлены в суд. Подозреваемыми проходят 13 человек. Кроме того, в текущем году судами области за незаконный оборот и хищения нефти к различным срокам наказания были осуждены три человека. Конфисковано в доход государства 4 нефтевоза, свыше 186 тонн нефти и нефтепродуктов на сумму более 14 миллионов тенге. Как отмечают в прокуратуре, за последние три года в Актюбинской наблюдается значительный рост регистрации преступлений в сфере незаконного оборота нефти. Если в 2011 году было выявлено 23 подобных преступления, то в 2013 году уже 115.