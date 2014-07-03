Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 3 июля, в Актобе начался суд над бывшим главным региональным госинспектором по труду Маратом ГАБИДУЛЛИНЫМ. Напомним, экс-чиновника задержали в марте этого года. Он подозревается в получении взятки в размере 3000 долларов. За эту сумму ВИП-подсудимый якобы согласился сгладить вину работодателя за несчастный случай, в результате которого погиб рабочий. Вместе с Габидуллиным на скамью подсудимых попал и его подчиненный. Сразу после скандала в актюбинском филиале партии «НурОтан» произошли кадровые перестановки. С работы уволился первый заместитель «НурОтана» Аскар ГАБИДУЛЛИН, сын бывшего госинспектора. Его уход, объяснили коллеги, был непосредственно связан со скандалом вокруг отца. В своем заявлении об уходе Габидуллин-младший подчеркнул, что не имеет морального права продолжать занимать свой пост. Марина САТЫБАЛДИНА