Екатерина ЛАРИОНОВА стала чемпионкой Азии в четвертый раз. «Золото» девушка взяла на чемпионате Азии по женской борьбе среди молодежи, который завершился в Монголии. К слову, девушка работает в дорожно-патрульной полиции в звании младшего лейтенанта. - Екатерина выиграла золотую медаль чемпионата Азии среди молодежи, который проходил в Улан-Баторе (Монголия), в весовой категории 63 килограмма. Она одержала чистую победу над тремя соперницами. Трудной была четвертая схватка с японкой. Соперница выигрывала, имея 3 очка. Однако Катя смогла уложить ее на спину и в итоге стала лучшей, - рассказал отец и тренер Алексей ЛАРИОНОВ. Надо отметить, что уральская спортсменка на чемпионате Азии одержала четвертую победу - два раза она была лучшей среди взрослых и два раза среди молодежи. Также Катя трижды была призером азиатского чемпионата. В настоящее время Екатерина ЛАРИОНОВА находится на учебно-тренировочных сборах перед чемпионом РК по вольной и женской борьбе. Сразу после первенства страны она будет проходить подготовку к чемпионату мира среди молодежи, который пройдет в Хорватии.