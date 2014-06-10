Фото: nuka.kz Фото: nuka.kz Около 200 человек из Актобе и Атырау не смогли вовремя начать свой отдых в Турции. Причины задержки чартерного рейса туристической компании "Гульнар тур" корреспонденту Tengrinews.kz объяснили в турфирме. 54 человека из Атырау и 140 из Актобе должны были вылететь на отдых в Турцию 8 июня, однако по техническим причинам рейс был отменен. Дело в том, что, по информации источника, чартерный самолет казахстанской авиакомпании Jet Airlines при выполнении полета из Бодрума в Анталию попал в грозу. Сильный град нанес повреждение фюзеляжу и лобовым стеклам воздушного судна. К счастью, в тот момент на борту не было людей, поэтому никто не пострадал. Сейчас самолет находится на ремонте. Туркомпания попыталась оперативно заменить борт, однако сделать это ей не удалось. Казахстанские перевозчики не смогли выделить самолет, а турецкой авиакомпании казахстанские власти не дали разрешение. Сейчас авиасудно предоставила компания SCAT. Туристы должны вылететь 10 июня в 15.30 из Атырау и 17.20 - из Актобе. За подпорченный отдых в Турции казахстанцы получили денежную компенсацию или дополнительные дни отдыха. Ранее туристы из Костаная также начали свой отдых в Турции с задержки. Их рейс до Анталии откладывали несколько раз. В итоге они улетели на четыре дня позже. Тогда в туристической компании "Гульнар тур" заявили, что задержка произошла по вине турецких властей, которые не дали разрешение на полет над своей территорией казахстанскому авиаперевозчику Jet Airlines.