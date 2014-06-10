Заседание проходит в закрытом режиме, поскольку потерпевшими по делу являются несовершеннолетние, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заседание началось в 10 утра в специализированном суде по делам несовершеннолетних. Напомним, гражданина Великобритании Баруха ПИТЕРА обвиняют в развращении малолетних и изготовлении порноматериалов с участием несовершеннолетних. - Сегодня до обеда в суде разъяснялись права потерпевших и подсудимого, - рассказала помощник прокурора Алмагуль ИСМАГУЛОВА. - На суд пришли трое пострадавших со своими законными представителями. По словам Алмагуль ИСМАГУЛОВОЙ, свою вину Барух ПИТЕР не признает, говорит, что фотографии девочек были лишь любительской съемкой для собственного пользования. К слову, на процессе присутствуют два переводчика. Перевод ведется как в устном, так и в письменном виде. Всего дело состоит из десяти томов. Напомним, британец Барох ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала" в Уральске. В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Ему было предъявлено обвинение по статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и 124 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно". Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд под председательством судьи Варвары ДМИТРИЕНКО удовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА.