Фото: Глеб Гаранич / Reuters Фото: Глеб Гаранич / Reuters Мальчик и девочка погибли от осколочных ранений в Славянске. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Детям было 12 и шесть лет соответственно. О предварительных данных судмедэкспертизы сообщил начальник пресс-службы Донецкой областной администрации Илья Суздалев. Дату и обстоятельства смерти детей он не указал. Накануне местные СМИ сообщили о гибели восьмилетнего мальчика, раненного осколками боевого снаряда в Славянске. Ребенок умер 8 июня. Как отмечали в Донецкой обладминистрации, это был первый случай смерти несовершеннолетнего за время ведения военной операции на юго-востоке Украины. В настоящее время в окрестностях Славянска (Донецкая область) ведутся активные боевые действия в рамках антитеррористической операции (террористами Киев считает сторонников самопровозглашенной Луганской и Донецкой народных республик), развернутой временным президентом в середине апреля. В частности, СМИ сообщали об обстреле украинской армией блокпостов и штабов народного ополчения с использованием минометов, гаубиц, самоходных минометов «Тюльпан» и систем залпового огня «Град». Одну из таких установок ополченцам удалось уничтожить. Накануне стало известно, что ополченцы обстреляли под Славянском три блокпоста украинских военных из минометов и автоматического стрелкового оружия. В одном из случаев армии удалось уничтожить сторонников ДНР ответным огнем. По разнящимся данным, за время ведения АТО были убиты и ранены несколько сотен человек, в том числе среди мирного населения. Однако точные сведения о потерях не приводятся.