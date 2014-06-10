Сотрудников КНБ РК осудили за взятку в миллион долларов
Источник: forum.ua-tenders.com
Сотрудников КНБ РК и прокуратуры осудили за получение взятки в миллион долларов от экс-управляющего директора БТА Банка, об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в ответе на запрос в специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам Алматы.
Суд установил, что в декабре 2011 года следователь следственного управления департамента КНБ РК по Жамбылской области Бакытжан Алимжанов, замначальника 2-го управления 4-го департамента КНБ Ильяс Магамбетов, старший консультант 1-го управления 4-го департамента КНБ РК Арслан Данияров, прокурор Турксибского района Алматы Аскар Мухаметжанов и помощник прокурора Алматы Ахмет Сарманов вступили в предварительный сговор и получили от управляющего директора АО "БТА Банк" Саиды Абуовой взятки в размере одного миллиона долларов. Напомним, что бывших топ-менеджеров БТА Банка - Тимура Сабырбаева, Алтая Кушербаева и Саиду Абуову подозревали в хищении более 100 миллионов долларов, однако затем они попали под амнистию.
Суд признал экс-сотрудников КНБ РК и прокуратуры виновными по статье "Получение взятки". Бакытжана Алимжанова приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества, лишением звания старшего лейтенанта юстиции и запретом занимать государственные должности в течение пяти лет. Ахмет Сарманов получил 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, запретом занимать государственные должности в течение пяти лет. Также его лишили чина старшего советника юстиции.
Аскара Мухаметжанова приговорили к десяти годам тюрьмы. Его лишили имущества, права занимать должности в государственных органах в течение четырех лет и чина старшего советника юстиции. Ильяса Магамбетова осудили на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать государственные должности в течение четырех лет. Кроме того, Магамбетова лишили звания майора юстиции. Аналогичное наказание получил экс-сотрудник КНБ РК Арслан Данияров, также бывший майор юстиции. Бывший топ-менеджер БТА Банка Саида Абуова признана виновной по статье "Дача взятки". Ее приговорили к десяти годам тюрьмы с конфискацией имущества.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!