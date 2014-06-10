Фото с сайта toptalents.kloop.kg
С 7 мая по 7 июня 2014 г. Beeline Казахстан провел ежегодную республиканскую благотворительную акцию «Звонок однополчанину».
Ветеранам ВОВ и труженикам тыла была предоставлена возможность бесплатно позвонить в любую точку страны и мира, чтобы пообщаться с однополчанами, друзьями, родственниками. В этом году, традиционно, самым популярным направлением стала Россия, однако было также много звонков в другие страны СНГ и Германию. Звонки можно было совершить из Открытых офисов продаж и обслуживания Beeline. Кроме того, в рамках акции телефоны с безлимитной связью Beeline были выделены областным Советам ветеранов.
«День Победы – это великий праздник, священная память о подвиге, истинном патриотизме, невиданной стойкости и силе духа героев войны. Проявлять заботу и внимание к тем, кто с честью прошел испытания суровых лет войны и заслужил для нас право на жизнь и мирное небо над головой - долг каждого из нас»,- комментирует Тарас Пархоменко, Главный исполнительный директор Beeline Казахстан
«Такие акции укрепляют связь между поколениями, учат молодежь не забывать об истории и героическом прошлом их дедов и прадедов. Каждое общение с фронтовыми друзьями дорого сердцу и долгожданно, ведь год за годом их становится все меньше. Пользуясь возможностью, мы созваниваемся также с близкими, живущими в других странах. Большое спасибо Beeline и лично всем сотрудникам этой компании, которые помогали совершать звонки и услышать голоса дорогих нам людей»,- говорит Александр Колесников, ветеран ВОВ, председатель попечительского Совета общественного фонда "Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны"
Напомним, что в рамках поддержки ветеранов ВОВ Beeline Казахстан открыл в 2013 году короткий благотворительный номер 4145. Все средства, собранные посредством отправки SMS на этот номер направляются на оказание адресной помощи ветеранам. Подробней о проекте на www. sovetveteranov.kz. Кроме того, Beeline Казахстан вот уже в течении шести лет предоставляет бесплатную мобильную связь ветеранам – участникам Панфиловской дивизии, с прошлого года - руководству и волонтерам ОФ «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны».
За дополнительной информацией можно обратиться:
Служба по связям с общественностью Beeline Казахстан,
8 (727) 350-05-75 внутр. 116-44, [email protected]
+7 777 773 11 10
Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК.
На правах рекламы.