Популярная актриса, одна из самых ярких участниц юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава прокомментировала слухи о своей беременности, появившиеся в СМИ. Открыв утреннюю прессу, актриса очень удивилась, узнав, что она ждет ребенка.
Журналисты заподозрили, что звезда в положении, из-за снимка, который выложил в Instagram ее возлюбленный, танцор Евгений Бороденко. На фото отчетливо виден округлившийся живот Екатерины.
Однако Варнава утверждает, что это неправда, и очень просит акул пера не публиковать подобные статьи, не проверив информацию у пресс-службы ТНТ. Сотрудники телеканала тоже заверили Дни.Ру, что "Екатерина Варнава не беременна", а все новости об интересном положении актрисы "не соответствуют действительности".
Разговоры о возможном пополнении в семействе актрисы первыми начали ее поклонники. Бойфренд Варнавы Евгений Бороденко выложил в своем микроблоге совместное фото. На снимке Екатерина стоит боком в обнимку с возлюбленным. Фанаты Варнавы заметили, что на фото видно ее округлившийся животик, красиво подчеркнутый белым платьем.
Как уже писали Дни.Ру, слух о романе Екатерины Варнавы с Евгением Бороденко появился практически сразу после громкого расставания с Дмитрием Хрусталевым. Тогда Екатерина, и без того всегда утаивавшая свою личную жизнь от камер папарацци, вообще перестала рассказывать о себе и появляться на светских мероприятиях со своим мужчиной, тщательно скрывая их отношения.
Отношения Дмитрия Хрусталева и Екатерины Варнавы закончились в декабре 2013 года. "Думаю, из-за работы их отношения и перегорели! Ведь получалось, что личная жизнь – это и есть их работа! У них даже номера были такие: то Катя к Диме пристает, то он к ней... Ужиться не получилось. Теперь Хрусталев живет с котом, которого ему подарили на одном из недавних корпоративов", – рассказывала в одном из интервью экс-участница Comedy Woman Екатерина Баранова.
Сама Варнава на вопрос о причинах расставания с Хрусталевым, отшучивается: "Сейчас мы друзья, такими и останемся". Однако, напомним, именно ради нее Дмитрий расстался со своей гражданской женой, юристом Викторией Дейчук, с которой прожил десять лет.
Отметим, в 2011 году Дмитрий собирался взять Вику на фестиваль Comedy в Египет, но в Москве по пути в аэропорт они попали в автокатастрофу. Виктория получила серьезную травму головы, впала в кому. Дима ухаживал за женой в больнице, возил в Германию на лечение. Спустя несколько месяцев после выздоровления пара рассталась. А вскоре в СМИ появились фото целующихся Варнавы и Хрусталева. Несмотря на то что звезды предпочитали не комментировать свои отношения, они проводили вместе все нерабочее время и вдвоем появлялись на светских мероприятиях.
