SONY ОБОШЛА NINTENDO ПО ПРОДАЖАМ ИГРОВЫХ ПРИСТАВОК
Игровая приставка нового поколения PlayStation 4 от компании Sony стала невероятно популярной. Она уверенно держится впереди своего прямого конкурента в лице домашней консоли Xbox One от компании Microsoft, а совсем недавно еще и обогнала по продажам компанию Nintendo, став во главе консольного рынка.
Впервые за восемь лет компания Sony смогла обойти такого гиганта, как Nintendo. В общей сложности японская компания Sony продала 18,7 миллионов приставок за последний финансовый год. И немаловажная заслуга в этом принадлежит выпущенной новой игровой консоли PlayStation 4.
Продажи японской компании Nintendo в свою очередь за последнее время снизились на 31 процент. Виной тому является откровенно неудачная домашняя игровая консоль Wii U. За все время существования этой приставки компания смогла продать всего 16,31 миллиона консолей. За тот же отчетный период редмондская компания Microsoft продала в общей сложности 11,6 миллиона игровых приставок.
Дела Sony на фоне ее конкурентов идут очень хорошо. Мы уже отмечали, что PlayStation 4 уже начала приносить своим создателям прибыль, так как консоль окупилась практически сразу после начала ее продаж.
Последний раз, когда Sony отмечалась как самая успешная компания по продажам игровых приставок, был 2005 финансовый год. Но даже тогда продажи консоли PlayStation 3 оказались меньше, чем ожидала сама компания. С тех пор компания поработала над своими ошибками и в итоге создала PlayStation 4, которая, судя по продажам, теперь радует не только саму компанию, но и ее покупателей.
Microsoft в свою очередь пока не намерена сдаваться и делает все возможное, чтобы перехватить лидерство. Недавно, например, редмондская компания начала продавать новую версию Xbox One, в комплект продажи которой не входит сенсор движений Kinect. Отсутствие сенсора позволяет не только снизить конечную стоимость приставки (теперь она стоит 400 долларов, вместо 499), но и увеличить ее аппаратную производительность, так как процессору Xbox One теперь не нужно обрабатывать дополнительные команды, поступающие с сенсора. Поможет ли это компании поднять продажи своей приставки — мы узнаем позже.
В общем и целом на игровом фронте сейчас два основных титана, борющихся за право первенства. Это Sony и Microsoft. Nintendo, как отмечают аналитики, при текущем положении дел не в состоянии конкурировать с этими компаниями.
