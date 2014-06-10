Источник: hi-news.ru
Мы уже рассказывали вам о человеке, который за свою жизнь собрал самую большую в мире коллекцию видеоигр для различных платформ. Он стал обладателем официального сертификата Книги рекордов Гиннеса за свой рекорд. Но теперь этот человек выставляет свою гигантскую коллекцию игр на продажу.
Коллекция Майкла Томассона насчитывает 10 607 официально зарегистрированных сотрудниками Книги рекордов Гиннеса видеоигр. Но со времени проведения тщательного учёта, коллекционер обнаружил ещё несколько коробок с играми, и теперь его коллекция перевалила за отметку в 11 тысяч экземпляров. Что самое удивительное, более 2600 игр до сих пор упакованы в полиэтиленовую заводскую плёнку, то есть они никогда не вскрывались и внешне выглядят просто идеально. Более 8300 игр в коллекции включают в себя практически идеально сохранившуюся оригинальную упаковку, все инструкции и брошюры, то есть являются полнокомплектными, что очень ценится среди коллекционеров.
Коллекция включает в себя полные наборы вышедших игр для 21 игровой платформы: 3DO, Action Max, AGP X-System, Atari 5200, Atari 7800, Atari Jaguar, Atari Jaguar CD, Atari Lynx, Buzztime, Captain Power, Game Boy Advance e-Reader, Neo-Geo Pocket Color, Nintendo Virtual Boy, NUON, Sega CD, Sega Saturn, Sega Dreamcast, Tapwave Zodiac, Tiger Game.Com, Turbo-Grafx-16 CD and Turbo-Grafx-16 Super CD. Наборы игр для десятков других платформ неполные, но всё же близки к этому.
Майкл попытался оценить своё сокровище в декабре прошлого года, и у него вышла сумма от 700 000 до 800 000 долларов за всё сразу. На деле, стоимость этой коллекции куда больше. За некоторые запечатанные редкие игры в идеальном состоянии на интернет-аукционах можно выручить пятизначные суммы в долларах, а коллекционеры буквально будут драться за эти лоты.
В данный момент вы также можете поучаствовать в аукционе, организованном Майклом на сайте Gamegavel.com. Торги продлятся до 15 июня, а шаг ставки равен 250 долларам. На момент написания этого материала наивысшая ставка составляла 90 751 долларов. Будем надеяться, что новый владелец коллекции будет хорошо заботиться об играх, ведь они представляют огромную ценность прежде всего как историческое напоминание о прошлом игровой индустрии.
hi-news.ru