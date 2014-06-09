Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда. sud_iznos Сегодня, 9 июня, Уральский городской суд под председательством судьи Умсын МУХАНГАЛИЕВОЙ вынес приговор двум жителям ЗКО. 20-летние Куанылкали ТЕМИРОВ и Максот КОСМУРЗИЕВ обвинялись по трем статьям уголовного кодекса  - "Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Оставление в опасности, повлекшее по неосторожности смерть лица, оставленного без помощи". Максот КОСМУРЗИЕВ был приговорен к 9 годам лишения свободы, Куанышкали ТЕМИРОВ приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал их выплатить семье потерпевшей 500 тысяч тенге материальной и столько же моральной компенсации. Напомним, на труп молодой девушки вечером 25 января 2014 случайно наткнулся прохожий, который выгуливал собаку в лесном массиве по улице Чагана-Набережная. Собственно, именно собака вынюхала труп, поскольку он был припорошен снегом. На девушке была вся одежда, кроме головного убора, видимых признаков насильственной смерти не было. Позже полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась жительница нашей области 1982 года рождения. Ее родители живут в районе, сама она работала в городе. Как стало известно, девушку избили, изнасиловали и бросили умирать в лесном массиве. Буквально через пару дней полицейские задержали двух подозреваемых. sud_iznos1 Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.