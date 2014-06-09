Согласно сообщению, участники консорциума, в который в настоящее время входят 7 компаний, договорились о переходе от нынешней модели (СРПСК – Соглашение о разделе продукции по северному Каспию - прим.автора) к единой консолидированной совместной компании. - Единая консолидированная совместная компания будет использовать в своей деятельности достижения NCOC и агентов в области освоения, бурения и эксплуатации. Новая компания будет работать в рамках единой корпоративной системы управления, объединившей существующие инструменты и процессы, разработанные участниками консорциума. Предполагается, что единая консолидированная совместная компания будет называться North Caspian Operating Company (NCOC), - говорится в сообщении. Планируется, что процесс интеграции и слияния начнется в этом году. При этом особо отмечается, что эти процессы никоим образом не отразятся ни на ходе работ по ремонту трубопроводов, ни на подготовке к возобновлению добычи, ни на завершении оставшихся объемов работ 1 этапа. До официального объявления о произошедших изменениях будет использоваться нынешняя операционная модель с прежним руководством. Большая часть персонала единой операционной компании будет базироваться в Атырау. Работники, осуществляющие взаимодействие с государственными должностными лицами, будут находиться в Астане. Также в сообщении говорится о том, что управляющего директора NCOCсменил на посту, прикомандированный от компании ExxonMobil.