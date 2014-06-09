Ученые из Акронского университета создали пленку для экранов смартфонов, которая не даст им треснуть, сообщает Naked Science. Пленка представляет собой прозрачный слой из электродов на полимерной поверхности, которая сделает экраны мобильных устройств еще более гибкими и прочными. Современные смартфоны используют экраны с покрытием из оксида индия-олова. Это весьма хрупкий материал, подверженный риску разрушения от удара, цена которого постоянно растет. В ходе тестирования нового материала, который прозрачнее оксида индия-олова, ученые установили, что он может сохранять свою форму и прочность после 1 000 изгибов. Авторы данной разработки считают, что созданный ими материал произведет революцию в сфере сенсорных поверхностей. «Мы рассматриваем нашу пленку в качестве реального конкурента оксиду индия-олова. Проблема трескающегося экрана смартфона может быть решена раз и навсегда благодаря гибкой сенсорной поверхности», - сказал исследователь полимерных материалов из Акронского университета Ю Чжу. Пленка, которая сделает экраны будущих мобильных устройств небьющимися, в настоящее время находится на стадии тестирования. О сроках выхода нового материала пока не сообщается.  