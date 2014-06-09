Об этом сообщает корреспондент портала «МГ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. spas2 С 26 мая по 5 июня в Алматинской области прошел 19 международный сбор-семинар спасательных подразделений «Казспас-2014". Спасатели отработали действия по ведению работ в условиях техногенных катастроф, природной среды, на акватории, а кинологические расчеты прошли этапы по поиску пострадавших в условиях природной среды, в техногенном завале. Наши спасатели признаны лучшими в поисково-спасательных работах в природной среде, а в спасательных работах при техногенных катастрофах были вторыми. В итоге, в республиканских соревнованиях по спасательному многоборью в командном зачете победителями стали команда республиканского оперативно-спасательного отряда, "серебро" завоевала команда ОСО ДЧС ЗКО, "бронза" у команда Южно-Казахстанской области. Победители и участники «Казспас-2014» были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами. К слову, команда оперативно-спасательного отряда ЗКО участвует на соревнованиях «Казспас» с 2003 года и ежегодно показывает лучшие результаты. spasФото предоставлено ОСО ДЧС ЗКО  