Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. Вечером 7 июня в центр оперативного управления ДВД области позвонила неизвестная женщина и сообщила, что на станции железнодорожного вокзала Атырау заложено взрывное устройство. В ходе осмотра железнодорожного вокзала Атырау сотрудники специального подразделения Арлан областного ДВД взрывных устройств не обнаружили. Немного позже на привокзальной площади полицейские задержали женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как удалось установить, именно она «заминировала» железнодорожный вокзал Атырау. Напомним, в марте 2014 года аналогичный случай произошел на автовокзале в Павлодаре. Неизвестный мужчина позвонил на пульт «102» и рассказал о том, что на автовокзале заложено взрывное устройство. По приезду на место происшествия с автовокзала было эвакуировано 350 человек, в том числе 52 ребенка. Здание и прилегающая территория были оцеплены. Сообщение злоумышленника о бомбе на несколько часов парализовало работу объекта. В ходе осмотра и проверки помещения автовокзала взрывное устройство не обнаружили.