Иллюстративное фото с сайта ria56.ru Иллюстративное фото с сайта ria56.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 10-11 июня в Ледовом дворце спорта пройдет форум-выставка "Казахстан-Россия: приграничное сотрудничество регионов". Ожидается, что на выставку приедет делегация во главе с и.о. губернатора Оренбургской области Юрием БЕРГОМ. Сама выставка, на которой будут представлены экспозиции, состоится 10 июня, на следующий день, 11 июня,  запланирован семинар-совещание об участии малого и среднего бизнеса в государственных закупках, а также круглый стол на тему "Альтернативная энергетика".