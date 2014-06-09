Вчера, 8 июня, в частном доме по улице Хамита Чурина, что возле бывшего здания областной детской больницы, случился пожар.  pojardom - Сообщение о пожаре поступило в 23:05, - рассказала старший инженер ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Айымжан ЛУКПАНОВА. - В тушении пожара принимали участие бригады 2 и 3 пожарных частей. На месте пожара работало 4 единицы спецтехники. Когда пожарные прибыли на место возгорания, дом горел открытым пламенем, 80-летнюю женщину, находящуюся внутри жилья, вытащили. По словам очевидцев, на тот момент она была жива, но в крайне тяжелом состоянии. Спустя некоторое время она скончалась, предположительно от полученных увечий и пережитого шока в машине скорой помощи. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, ущерб и причина пожара устанавливаются.