На минувшей неделе в Атырау было проведено заключительное заседание координационного штаба рыбоохранной акции «Бекiре-2014», где были заслушаны отчеты руководителей всех задействованных государственных органов. В ходе своего доклада(руководитель координационного штаба) сообщил, что с 1 апреля по 31 мая правоохранительными и природоохранными органами было выявлено 1120 различных нарушений. В том числе, 987 фактов незаконного вылова рыбы, 17 фактов нарушения режима судоходства, 67 случаев нелегальной транспортировки рыбы и 20 фактов незаконного сбыта рыбы. У нарушителей было изъято 27 тонн рыбы (в том числе, более одной тонны осетровых пород), 17,8 кг черной икры, порядка 1 200 единиц орудий лова и 176 единиц различных плавательных средств. В этот же период двумя осетровыми рыбоводными заводами заготовлено 163 производителя осетровых рыб. Как сообщилв операции «Бекiре-2014» на морских и речных участках Мангистауской и Атырауской областей принимали участие 11 кораблей береговой охраны и 18 катеров на протяжении 1500 км. За нарушение государственной границы были задержаны 24 гражданина Российской Федерации. За нарушение территориальных вод задержано 46 казахстанских граждан. Задержано 28 единиц маломерных плавательных средств. Изъято 32 единицы подвесных двигателей. Обнаружено и изъято из воды почти 105 тысяч метров сетей, крючковых снастей – более 60 тысяч метров. В браконьерских орудиях лова на море было обнаружено 55 туш мертвых тюленей. - Браконьеры из Дагестана и Калмыкии осуществляют лов рыбы сетями, нередко выставляя их на рекомендованных путях движения судов различного водоизмещения в северной части Каспийского моря, - рассказал Кадыржан МУКАНОВ. - Как следствие, по имеющимся данным, в последнее время резко увеличилось количество случаев намотки сетей на винты различных судов компании, осуществляющих свою деятельность в казахстанской части моря, что квалифицируется как серьезная авария. То есть, это приводит к навигационным авариям, что небезопасно при выполнении каких либо задач на море.