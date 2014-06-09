В «АвтоМаге» была такая история. Несколько лет назад в городе были распущены грязные слухи о нашей компании– якобы мы торгуем некачественным товаром, дикая ложь была выдумана про коллектив. Зачем запускается антиреклама, всем понятно. Мы не ответили на эту провокацию, но отреагировали мгновенно – не стали тратить время и силы на разбирательства и объяснения, трудовой коллектив нашел самый правильный способ поведения, который я хочу предложить в качестве рекомендации всем предпринимателям и не только им, а это подходит для всех людей для применения в обычной жизни. Обсудив на собрании ситуацию, мы решили, что будем наращивать производственные объемы, повышать качество оказываемых услуг, увеличивать число деловых партнеров. Одним словом, компания предпочла направить все ресурсы на обеспечение своего процветания. Конечно, я не упускаю тот момент, что всегда приходится в рабочем порядке справляться с различными неприятностями.Но есть, подчеркиваю, способ лучше, который даст свои результаты. Это -только устойчивое развитие и успех вашего бизнеса, которые могут и должны стать достойным ответом всем невзгодам и недоброжелателям. Работа, вера в свои силы и стремление к самосовершенствованию через обучение – ничего сложного в универсальном рецепте процветания нет. Нужно всегда быть готовыми к любым проблемам. Важно понять, что правильная оценка происходящего, когда мы нацелены на созидание и развитие, помогает нам выйти из любого сложного положения с минимальными потерями, а то и оказавшись в выигрыше. Конечно, для того, чтобы всегда оставаться на коне, недостаточно одних природных данных. Для любого человека, а для бизнесмена особенно, важно беспрерывно учиться. Успевайте просматривать предложения на рынке образования и профессионального роста, здесь всегда можно выбрать что-то подходящее именно вам. При таком раскладе проявляют значимость и партнерские взаимоотношения, когда предприниматели не замыкаются на себе, а расширяют круг делового общения, учатся друг у друга. В мире бизнеса обострилась состязательность, каждый хочет сохранить и приумножить свое дело, оставить его потомкам. Выжить в такой борьбе помогает гибкость мышления, не нужно зацикливаться на привычных формах работы, ищите новые подходы, методы, технологии. Нужно четко понять с самого начала – чем больше проблем человек способен решить, тем сильнее он становится как личность. Это – основной закон жизни, умение применять это правило при любых сложностях обеспечит вам успех.Такой подход обеспечит развитие как бизнеса, так и жизни человека в целом. А, как известно, успешные люди и удачливые бизнесмены приносят огромную пользу всему обществу. Это – доказательство правильного выбора: нужно всегда идти вперед!