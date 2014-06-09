В минувшую субботу, 7 июня, примерно в 19 часов 40 минут в Зеленовском районе близ села Рубежинское на реке Урал нашли тело утонувшего человека. Как стало известно, 50-летний мужчина выехал на рыбалку еще 3 июня. Спустя 4 дня примерно в 23 часа тело было обнаружено и извлечено из воды силами водно-спасательной службы ДЧС ЗКО МЧС РК. С начала года в водоемах ЗКО утонули уже 11 человек, из которых трое - дети.