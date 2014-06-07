Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  dtp2 Сегодня, 7 июня, на улице Кызылжарская возле Желаевской трассы автомашина "Нива" сбила 18-летнего велосипедиста. - "Скорую помощь" и сотрудников полиции вызвал очевидец, - рассказала сестра пострадавшего. -  Мой брат Алибек, ехал в направлении 9 микрорайона, когда его задел автомобиль "Нива", который ехал явно с превышением. Сам водитель автомашины "Нива" от комментариев отказался. По словам врача скорой помощи, у молодого человека сотрясение головного мозга и незначительные ссадины. Его госпитализировали в областную клиническую больницу. На месте ДТП работают сотрудники управления административной полиции ДВД ЗКО. dtp1   dtp