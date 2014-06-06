Вчера, 6 июня, в ЗКО с рабочим визитом прибыл. Здесь глава ведомства посетил 4 объекта - это нефтеперерабатывающий завод ТОО «B.N. Western MunaiGas Ltd» на станции Пойма Теректинского района, компания КПО б.в., АО "Конденсат" и "Аксайский индустриальный парк" в Бурлинском районе. В первую очередь Узакбай КАРАБАЛИН отправился на нефтеперерабатывающий завод ТОО «B.N. Western MunaiGas Ltd». Завод производит мазут, бензин и дизтопливо. В настоящее время предприятием выпускается 150 тысяч тонн продукции в год. По словам директора ТОО «B.N. Western MunaiGas Ltd», они планировали закупить еще две установки по переработке углеводородного сырья для расширения мощностей, которые планировалось запустить уже в декабре нынешнего года. Однако осуществление замысла пришлось отложить. Дело в том, что изначально установки по переработке УВС собирались купить у украинской компании ООО «УкрНефтеМаш». Но из-за событий на Украине, поставщиков пришлось заменить(оборудование закупят в Китае или России), в связи с чем и запуск был перенесен на 2015 год. К слову, после запуска установок по переработке УВС, мощность предприятия повысится до 200 тысяч тонн нефти в год, и откроются 40 новых рабочих мест. В Аксае министр ознакомился с работой четвертой технологической линии стабилизации и очистки углеводородного сырья КПК в КПО б.в. Проект обошелся компании в 155,4 миллиарда тенге. К слову, здесь затронули вопрос о строительстве головного офиса КПО в Уральске. Разговоры об этом идут еще с прошлого приезда Узакбая КАРАБАЛИНА в ЗКО в феврале нынешнего года. На встрече руководству Карачаганакского месторождения было предложено взять пример с других крупных компаний недропользователей в Республике, и перебраться в областной центр. На что представители КПО б.в. ответили, что сейчас готовится проект, и он будет утвержден на совместном совещании в июле этого года. Акимом области также был поставлен вопрос о позднем финансировании строительства проектов КПО в области. - Строительный сезон начинается весной и проходит все лето до осени, будь это дороги или другие социальные объекты. Процедуры конкурса и другие внутренние вопросы вашей компании нужно решать зимой, вы должны это понимать, - сказалобращаясь к руководству КПО. В Аксае делегация также посетила "Аксайский индустриальный парк" и завод "Конденсат". АО "Конденсат" организует в области производство моторных топлив экологического класса К5. - Мы планируем уже в июле следующего года запустить наш новый проект -"Нефтеперерабатывающий завод 5 поколения". Мы будем производить бензин марки АИ-93 и АИ-95. Планируем обеспечить своим бензином полностью нашу область, и частично соседнюю Актюбинскую, а также поставлять наш бензин в Оренбургскую и Саратовскую области. На российском рынке у нас тоже хорошие перспективы, мы намного ближе, чем те же заводы Российской Федерации. Здесь 20 километров и уже граница, в связи с чем, господин министр, просим вашей поддержки в будущем, касательно организации закупа сырья. Это будет полностью казахстанское производство, которое обеспечит наш внутренний рынок, а также будет экспортоориентировано, - сказалНурай СУЛТАНОВА