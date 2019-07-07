21 спортсмен Областной детско-юношеской спортивной школы №5 на аэродроме "Кордон" в преддверии Дня столицы - города Нур-Султан совершили свои прыжки. Нужно отметить, что для некоторых это был первый прыжок. Спортсмены прыгали с высоты 1000-1200 метров. Несмотря на то, что было раннее утро, прыжки были назначены на семь часов утра, спортсмены были бодрые и с хорошим настроем. Нужно отметить, что спортсмены ЗКО очень часто выезжают на республиканские и зарубежные соревнования. Так, с 24 по 30 июня в Алматы прошёл 28-й открытый чемпионат Республики Казахстан и вооруженных сил РК по классическому парашютному спорту на лично командное первенство. В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов. В прыжках на точность приземления в личном зачёте среди мужчин третье место занял Илья Китин, среди женщин первое место заняла Александра Ларина, дебютант чемпионата Дмитрий Гербут занял шестое место в юниорском зачёте. По словам спортсменов, для которых этот прыжок стал первым, в этот спорт они пришли не случайно и сегодня, совершив первый прыжок, поняли, что все тренировки были не зря. - Сегодня утром мы совершили прыжки с парашютом. Это непередаваемое ощущение. Мы решили свои прыжки посвятить Дню столицы – нашему любимому городу Нур-Султан. Я желаю нашей столице цвести и развиваться. Мы гордимся ею! – говорит Илья. Напомним, 6 июля граждане нашей страны отмечают День столицы, который был учрежден первым президентом Республики Казахстан в 2006 году. 6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. В 1997 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял окончательное решение о переносе столицы. 6 мая 1998 года согласно Указу Президента Республики Казахстан Акмола была переименована в Астану. День столицы в Нур-Султане отмечают с момента приобретения городом столичного статуса в 1998 году. Раньше этот праздник отмечался на городском уровне 10 июня. В 2006 году день города был перенесён на 6 июля.