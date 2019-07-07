Инвалид первой группы заслуживает большего: "Какое состояние может быть у перенесшей 4 инсульта человека? Со всей пораженной сердечно-сосудистой системой и сосудов головного мозга, с опухолями головного мозга, с опухолями всех органов и систем!" – сокрушается женщина. Жительница Старопромысловского района города Грозный писала во все инстанции с требованием помочь ей улучшить жилищные условия, которые по ее мнению не были пригодные к жизни. В 2015 году она написала: «Я незрячая и парализованная, поражены онкологией все внутренние органы. Квартира трещит по швам, потолки падают, пол проваливается. Даже возможности проехать по квартире на коляске нет» В 2017 году после приезда к ней главы Парламента ЧР Магамеда Даудова в квартире сделали дорогой ремонт, обновили мебель и всю бытовую технику. Все это было куплено за счет благотворительного фонда Президента Чечни Кадырова и бюджетных денег и потрачено почти 700 тысяч рублей. Но Исакова осталась не довольна. И продолжала жаловаться, что руководство республики бросило ее. «Они пользуются, моим состоянием, что я здесь слепая и обездвиженная…Никакой помощи нет…» Тем временем «равнодушные» чиновники от соцзащиты, регулярно выделяли помощь, как деньгами, так и продуктами, и недоумевали: почему она никак не хочет ложиться на обследование в больницу. Вывести мошенницу на чистую воду помогла бдительность соседей, которые рассказали, что слышат, как она ходит. Тогда оперативниками были установлены в квартире скрытые камеры. Какого же было их удивление, когда к ним попали кадры, снятые скрытой камерой. Против Лизан Исаковой и ее сына возбуждено уголовное дело по ч.4 ст 159 УК РФ «Мошенничество в крупных размерах», статья предусматривает наказание до 10 лет. Злоумышленники задержаны и заключены под стражу.