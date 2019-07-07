Обидно, когда соседская кошка питается лучше иных людей. Но когда полстраны пропадает на работе или «отдыхает» на грядках, а какой-то кабанчик объездил полмира… Это уже просто свинство! Без шуток свин Зигги - самый счастливый на свете! Только и делает, что путешествует. «Заводчики подложили нам свинью: сказали, что это мини-пиг и будет он не более 11 кг весить, а Зигги вымахал в макси!» – смеется «мама» свина Кристен Хартнесс - «Мы втроем жили в съемном доме, а когда нас выселили хозяева, остались бездомными. Никто не хотел сдавать дом паре со 110 – килограммовой свиньей. Ну не бросать же хрюшку!» Супруги купили трейлер… и втроем отправились путешествовать по США. Свин летал на частном самолете, плавал на яхте, забирался в горы… - «Для Зигги мы ничего не жалеем», - признается парочка. Он любит море и оладушки с клубникой. Однажды для нашего «крохи» пришлось нанять частный самолет за 15000 долларов. Билет на обычный рейс нам не продали. Кристен и ее муж Ян – блогеры, а свин сделал их знаменитыми. Похоже, этот свин при рождении вытащил счастливый билетик!