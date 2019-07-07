2 яйца, 3 ст.л. молока, 3 ст.л. фасоли в томате, 1-2 сосиски 2 кусочка тостового хлеба 2 ч.л. раст.масла, соль Хлеб обжарьте на половине масла. Отварите сосиски. Яйца взболтайте с молоком и посолите по вкусу. Смажьте сковороду маслом, вылейте яичную смесь и готовьте, постоянно перемешивая. Готовые яйца переложите в тарелку. Подавайте с фасолью, хлебом и сосисками.2-3 яйца 3-4 помидора 1-2 сладких перца 1 луковица 1 ст.л. раст. масла, соль Мелко нарежьте овощи. На масле обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте томаты и жарьте 3-4 минуты. Добавьте сладкий перец, продолжите жарить еще пару минут. Постоянно перемешивайте. Посолите. Сделайте в овощной массе лунки. Разбейте в них по яйцу и готовьте под крышкой на маленьком огне.4 яйца 2 кусочка ветчины или колбасы 50 гр твердого сыра Раст.масло, соль Яйца взболтайте в однородную массу, посолите, вылейте на разогретую сковороду, смазанную раст.маслом. Когда низ яичного блина будет отходить от сковороды, покройте верх кусочками ветчины и тертым сыром. Далее аккуратно сворачивайте блин в рулет, помогая широким ножом. Немного подержите рулет на сковороде.