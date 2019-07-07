Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом узнали атырауские полицейские и помогли обустроиться женщине с малышом. - Мы жили хорошо, пока не скончалась свекровь, - рассказывает Алмагуль. - Потом мы потеряли единственного сына, и муж пристрастился к алкоголю. Я родила пятого по счету ребенка, но когда супруг узнал, что это девочка, упрекнул меня и выставил на улицу. Домой не пускает, со старшими дочками я не вижусь, а забрать их не могу - нет жилья. Не хочу расстраивать маму, она живет в соседней области, хотя могла бы к ней поехать. Алмагуль говорит, что пыталась найти постоянную работу в Атырау, но няню и квартплату одновременно ей не осилить. Полицейские предложили Алмагуль поселиться на время в кризисном центре. Специалисты совместно с полицией восстановят свидетельство о браке и затем оформят свидетельство о рождении малышке. В кризисном центре Алмагуль может жить шесть месяцев. Женщина уверена, что за это время она сама встанет на ноги. Тем временем, у малышки подозревают рахит, женщина занимается лечением. Помочь Алмагуль спешат и общественники, с которыми у департамента полиции заключен меморандум о сотрудничестве - НПО обеспечили женщину одеждой и питанием. По словам полицейских, за первые полгода за помощью в полицию обратились более 400 жителей города, из них 16 женщин с 31 несовершеннолетним ребенком.