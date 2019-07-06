На открытие собрались родители с детьми, которые были рады такому событию. - Мы пришли на открытие этого центра, так как живем неподалеку. У нас двое детей 7 и 9 лет. Вообще мы рады, конечно, такому событию. Детские центры нужны, чтобы наши дети могли поиграть и пообщаться с ровесниками в хорошей обстановке. Хотелось бы, чтобы таких центров в городе было больше. Спасибо местным властям, - говорит жительница города Алия. Поздравить горожан с этим событием пришел аким Уральска Мурат Мукаев. - Уважаемые гости города, во-первых, разрешите вас поздравить с Днем нашей столицы. В этот день принято говорить очень много слов, делать экскурс в историю, анализировать нынешнее состояние страны. Не секрет, что город Нур-Султан благодаря политике нашего руководства стал всемирно известным брендом. В городе Нур-Султан проходят события мирового значения.Сегодня в этот замечательный день мы пришли открыть новый детский центр. По многочисленным просьбам, бизнесмен и патриот нашего города построил детский центр. Большое спасибо ему от меня и всех горожан. Сегодняшнее мероприятие напрямую перекликается с поручением президента РК Касыма-Жомарта Токаева, что необходимо создавать среду, комфортную для жителей, - заявил Мурат Мукаев.