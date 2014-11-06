Сегодня, 6 ноября, в русском драматическом театре им.Островского прошел вечер милосердия, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". veterany1Это был итог месячника милосердия, который проходил с 1 октября по 1 ноября. На вечер были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тыла, инвалиды, дети из областного детского дома, а также волонтеры. Всех поздравил заместитель акима ЗКО Бахтияр МАКЕН, который затем вручил юбилейные медали ветеранам ВОВ - участникам освобождения Беларуси. Таковых в Уральске насчиталось 13 человек. Однако не все дожили до того дня. Некоторых ветеранов наградили посмертно. - Несмотря на то, что наши силы были неравны, мы тогда сумели освободить не только Гомель, но свободными стали белорусы, наши братья и сестры, - сказал ветеран ВОВ Павел БУКАТКИН. - И я хотел бы только сказать, что теперь об этом надо просто изучать материалы, чтобы не было таких казусов, когда искажается истина. После ветеранов грамотами были награждены самые активные волонтеры, среди которых студенты, госслужащие, представители неправительственных организаций и даже инвалиды-колясочники. - Этот вечер организован как итог, но волонтерская работа на этом закончена не будет, - уверил лидер альянса студентов Уральска Миржан АБИЛКАС. - Волонтеров награждают, чтобы в была мотивация для их дальнейшей деятельности. Только наш альянс обошел около 100 домов ветеранов, которым помогали по дому, у кого-то убраться в огороде, у кого-то посуду помыть, зимой обязательно обходим, чтобы снег со двора почистить. Также в октябре мы собирали вещи для детских домов, и сейчас  помогает областному детскому дому с ремонтом, обои клеить. По словам Миржана АБИЛКАСА, особенно отрадно, что число волонтеров в Уральске и области растет. veterany2veterany3 veterany4 veterany5 veterany6 veterany7 veterany8 veterany9 Фото Медета МЕДРЕСОВА