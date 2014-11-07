Житель Сайрама в ЮКО изнасиловал жену огурцами за отказ от извращенного секса, а позже надругался и над несовершеннолетней дочерью, сообщает Седьмой канал. Иллюстративное фото с сайта sterlegrad.ru Иллюстративное фото с сайта sterlegrad.ru В ночь, когда поступила пострадавшая, говорят, всё медучреждение стояло на ушах. В половых органах пациентки доктора обнаружили инородные тела. По данным прокуроров, 35-летний мужчина работал водителем Камаза. Вернувшись из долгого рейса, устроил дома пьяное застолье. А когда гости разошлись, как следует из материалов дела, потребовал от супруги извращенных ласк. "Гражданин Ш. пришел домой сильно пьяный и надругался над женой, сорвал с нее одежду, начал угрожать и потом засунул ей в половые органы огурцы 5 штук", - рассказал помощник прокурора Сайрамского района ЮКО Мейржан Спабеков. По данным следствия, этот же гражданин изнасиловал свою дочку, 1997 года рождения в своем доме. Над несовершеннолетней дочерью мужчина надругался утром. По данным следствия, он был всё ещё пьян. Односельчане в ужасе. По данным прокурора, супруга все-таки не простила мужа. Уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" в отношении жены и дочки переданы в суд. Накануне в Шымкенте состоялось первое слушание, заседания проходят в закрытом режиме.