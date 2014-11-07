Поделить Казахстан на 20 областей вместо 14 предложили казахстанские политологи в интервью изданию Саясат. Иллюстративное фото с сайта www.zastavki.com Иллюстративное фото с сайта www.zastavki.com "На мой взгляд, более перспективным является не сокращение количества регионов, а их увеличение, то есть выравнивание по численности населения в сторону уменьшения численности, то есть в Казахстане должно быть, на мой взгляд, не 14 областей, а где-то примерно 20. Именно в этом плане будет обеспечиваться более равномерное распределение бюджетных потоков по территории страны. Я хочу сказать, что, к примеру, львиную долю трансферта из Астаны в Алматинской области получает Талды-корган. При этом город концентрирует что-то около 10% населения области. Если разделить Алматинскую область на два или три региона, то распределение бюджетных потоков из центра будет применительно к численности населения для регионов и будет более равномерным. Подобного рода процедуру необходимо проводить со всеми крупными областями страны - СКО, Карагандинской областью, ВКО. Надо идти не в сторону уменьшения, а, наоборот – в сторону увеличения. Тем самым будут формироваться новые точки роста", - отметил политолог Мансим Казначеев. Директор центра национальных исследований Бурихан Нурмухамедов считает, что укрупнение не очень хорошо скажется на ситуации в стране, так как приведет к формированию неких "республик" со своими региональными элитами. Политолог Талгат Исмагамбетов считает, что объединение областей усложнит жизнь акимам, которым придется думать сразу о проблемах нескольких регионов. А представитель ассоциации приграничного сотрудничества Марат Шибутов откровенно заявляет, что сейчас в стране областей мало. "Минус в том, что сейчас областей у нас мало. На мой взгляд, то, что убрали Семипалатинскую, Тургайскую, Жезказганскую, Талды-Корганскую области - это было весьма ошибочное решение, которое сказалось на этих регионах и на стране в целом. Я бы еще добавил Аральскую область из южных районов Актюбинской области и северных Кызылординской. Чтобы регион нормально управлялся, он должен быть небольшим. Плюс областной центр всегда является точкой роста за счет своего статуса. Всякие предложения об укрупнении регионов - это экономически неграмотно", - заявляет Марат Шибутов. Напомним, главный архитектор Южно-Казахстанской области Бахытжан Аширбаев предложил сократить количество областей в Казахстане до 4 с целью уменьшения расходов на чиновничий аппарат.