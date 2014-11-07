признала Берика БИЖАНОВА виновным в "Получении взятки неоднократно" и приговорила его к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет. Кроме того, он лишен звания полковника полиции. Как стало известно в ходе судебных разбирательств, Берик БИЖАНОВ занимал должность заместителя начальника УССО ЗКО МВД РК и курировал кадровую работу управления. Будучи должностным лицом Берик БИЖАНОВ неоднократно получал взятки за действие или бездействие в пользу взяткодателей, а также за общее покровительство и попустительство по службе. Кроме того, замначальника осуществлял незаконные сборы с личного состава районного взвода по 2 тысячи тенге с каждого сотрудника. Так, 20 мая Берик БИЖАНОВ получил с своем служебном кабинете взятку в 30 тысяч тенге. За содействие в принятии на работу 3 апреля 2014 года он получил взятку в размере 50 тысяч тенге, еще 200 тысяч тенге взятки замначальника УССО взял в конце мая нынешнего года у другого гражданина также за содействие в принятии на работу. Кроме этого, судья вынесла частное постановление в адрес МВД РК, чтобы те обратили внимание на факты совершения коррупционного преступления одним из руководителей ведомственного им подразделения и на ненадлежащий контроль со стороны руководства ГУ "УССО МВД РК" за подчиненными им должностными лицами, на отсутствие работы по профилактике коррупционных преступлений среди сотрудников. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.