Четвертого ноября на пастбище возле поселка Маштаково в пять часов дня бродячие собаки напали на стадо овец, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В момент нападения собак пастух гнал овец с вольного выпаса. Как рассказал ветеринарный врач п. Деркул Алтай САРИЕВ, собаки погрызли 7 овец, из которых 6 остались живы. - Сразу же прибыли ветврачи с городской ветеринарной станции, - рассказал Алтай САРИЕВ. - В отлове бродячих собак были задействованы охотники и участковые инспекторы. По словам ветеринарного врача, бригада после этого выехала в Ускен аул. Там сельчане рассказали, что неподалеку находятся дачи, и садоводы в конце сезона бросают своих собак. Животные дичают и становятся опасными. - Было отловлено 8 собак, - добавил Алтай САРИЕВ. - Мы сразу же вызвали чабана. Он узнал 4 нападавших собак. Эти животные были отправлены в лабораторию, чтобы узнать, есть ли у них бешенство. Это уже третий случай в ЗКО, когда бродячие собаки нападают на домашних животных. Напомним, 1 ноября в восемь утра на овец в поселке Подстепное напали бродячие собаки. Тогда они перегрызли горло почти 60 овцам. Местные охотники совместно с сотрудниками полиции вели поиски собак. Нападавшие собаки были пойманы, убиты и отвезены в лабораторию на экспертизу для установления бешенства. 5 ноября на хозяйство этих же людей снова напали бродячие собаки, которые загрызли 15 овец и коз.