Аким Атырауской области Нурлан Ногаев заявил об этом руководству ТШО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Глава региона посетил рабочий поселок «Тенгиз», где провел совещание с руководством ТШО, а также встретился с рабочими фирмы "Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР)".
Как сообщает пресс-служба акима Атырауской области, поводом для встречи послужил бытовой конфликт, случившийся в минувшую субботу, в результате которого свыше 30 человек получили легкие телесные повреждения. Расследованием инцидента, а также проработкой вопросов организации труда на месторождении будет заниматься межведомственная комиссия во главе с первым заместителем акима Атырауской области.
- Эта проблема возникла из-за разных условий труда, это системный вопрос, который нужно решать как руководству ТШО, так и всем подрядчикам. Мы со своей стороны готовы оказать максимальную поддержку. Инвесторы должны понимать – работая на территории нашей страны, нужно соблюдать законодательство, а также морально-этические нормы, не оскорбляющие ничье достоинство. В ближайшее время мы проведем встречу со всеми участниками проекта, где будут присутствовать все первые руководители компаний, будем решать эти вопросы, - сказал аким области Нурлан Ногаев.
Он подчеркнул, что условия труда должны быть равными для всех.
На встрече генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Имер Боннер заверила, что компания сделает все необходимое для урегулирования данной ситуации, а также для предотвращения возникновения подобных бытовых конфликтов в будущем.
- Мы благодарны местным исполнительным и правоохранительным органам за помощь в быстром урегулировании конфликта. Мы заверяем, что проведем работу в отношении компании CСЕР, а также других подрядных организаций, - отметила гендиректор ТШО.
После совещания аким области встретился с рабочими компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР), где сотрудники компании попросили акима и руководство ТШО не останавливать работу проекта, для того чтобы люди смогли приступить к выполнению своих обязанностей.
- Мы создали межведомственную комиссию во главе с первым заместителем акима области, которая будет заниматься вопросами обеспечения равных условий труда.
Напомним, утром 29 июня в вахтовом поселке Тенгиз случились беспорядки
. Местные вахтовики нанесли побои нескольким зарубежным работникам из- за фотографии, якобы порочащей достоинство местных девушек, размещенной жителем Ливии в соцсетях.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.