Из Атырау поучаствовать в конкурсе отправилась группа "Фламинго", в составе восьми ребят. Атырауские юные танцоры блестяще выступили с танцами "Розовый фламинго" и танцем птиц. Ребята заняли первое место, несмотря на неплохие выступления танцоров из России, Кыргызстана и других стран. Жюри конкурса атыраусцам также присудили номинацию за лучший хореографический номер и отметили дипломом "Лучший балетмейстер-постановщик", пригласив осенью в Санкт-Петербург уже на другой фестиваль. - У ребят действительно море впечатлений! Выступили просто отлично, и уже готовятся к новому конкурсу, - сказала педагог "Фламинго" Венера Манасова, которой отдельно был вручен грант на участие в Форуме преподавателей хореографии.