Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями Азон Шаймарданов, регистрация брака пройдет 1 июля в торжественном зале "Салтанат Сарайы". – Приглашаем поддержать акцию "Любовь спасёт мир и жизнь". Наши спортсмены Александр и Гульнара официально идут регистрировать свои отношения законным браком и хотят стать мужем и женой. В данный момент оба они живут в доме инвалидов и являются инвалидами-колясочниками. Меня попросили поддержать их транспортом. Я привезу их в ЗАГС 1 июля в 9.00. Но, боюсь, что зал будет пустой. Поэтому прошу вас, друзья, уделите немного внимания и свое золотое время. Придите и поддержите наших ребят, пожалуйста. Можно прийти с шарами в виде сердца, цветами. Поздравьте молодожёнов и сделайте этот день для них незабываемым, - сообщил Азон Шаймарданов. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону: 87789156464.