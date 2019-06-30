Иллюстративное фото из архива "МГ" Встревоженные жители Атырау сообщили, что в последнее время сталкиваются с проблемой отсутствия сдачи в магазинах. – Продавцы говорят, что двухсоток и пятисоток в банках нет. Нет и сдачи. Мол, это связано с девальвацией, - говорит жительница города Ирина Кузнецова. По словам главного специалиста- экономиста атырауского филиала Нацбанка Ерболата Актанбаева, эта информация является ложной. - В настоящее время в социальных сетях, а также посредством рассылки через WhatsApp и другие мессенджеры распространяется информация о переходе Казахстана в августе 2019 года на новую валюту – алтын и об обесценивании тенге. Неизвестный голос в аудиосообщении в очередной раз призывает казахстанцев в срочном порядке конвертировать сбережения в доллары или оформлять новые займы на покупку автомашин, квартир и так далее. Национальный банк официально сообщает, что данная информация является недостоверной, провокационной, призывающей к экономической диверсии, - сообщил Ерболат Актанбаев. Сотрудники национального банка убедительно просят граждан, помочь в поисках того, кто распространяет ложную информацию. – Обращаемся к казахстанцам с просьбой - в случае опознания голоса на аудиосообщениях, связаться с нами по номеру +7 727 2704 591 . Также вы можете написать нам письмо в дайректе официальных страниц Национального Банка в социальных сетях: Facebook - https://www.facebook.com/nationalbankkz/, https://www.facebook.com/ulttykbanki/. Instagram - https://www.instagram.com/national_bank_of_kazakhstan/. NBK Online - инструмент для взаимодействия населения с НБРК http://nbkonline.nationalbank.kz/kz, - сообщили в Нацбанке. По словам Актанбаева, Национальный банк Казахстана обратился в правоохранительные органы с целью выявления авторов и распространителей заведомо ложной информации.